Bibergau vor 1 Stunde

Fahrzeugreifen zerstochen

In der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr auf Mittwoch, 8 Uhr, zerstachen in Bibergau, in der Lindenstraße, Unbekannte den rechten hinteren Reifen einesgeparkten Fords. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 80 Euro.