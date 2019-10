Volkach vor 29 Minuten

Fahrzeuge beschädigt

In der Zeit vom 27. September, 23.30 Uhr, und 28. September, 1 Uhr, ereigneten sich im Erlachweg in Volkach insgesamt zwei Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten hier an einem geparkten VW-Passat und einem Toyota jeweils die linken Außenspiegel. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.