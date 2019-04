Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrzeuge beschädigt

Zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, ereignete sich in der Otto-Hahn-Straße in KItzingen auf einem Verkaufsgelände eines Kfz-Handels eine Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten zwei abgestellte Fahrzeuge. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.