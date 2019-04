Fahrzeug von Parkplatz eines Autohaus gestohlen

Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 6.10 Uhr wurde in der Mainleite in Marktbreit an einem Autohaus ein Fahrzeug gestohlen. Bislang Unbekannte entwendeten zunächst von einem in der Mainstraße geparkten Firmenfahrzeug die beiden Kennzeichen GZ-TS 273. Anschließend brachten die Täter die beiden Kennzeichen an einem am Autohausparkplatz abgestellten Mercedes-Viano an und entwendeten diesen. Es entstand laut Bericht der Polizei ein Schaden von etwa 60 000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.