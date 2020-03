Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrzeug beschädigt geparktes Auto in Kitzingen

In der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen hat sich am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Seite eines BMW. Dieser parkte auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle der Berufsschule. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.