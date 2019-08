Wiesentheid vor 31 Minuten

Fahrverbot wegen Alkohol

Am Donnerstagabend führte die Polizei in der Bahnhofstraße in Wiesentheid eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 47-jährigen Kleinkraftradfahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Das Ergebnis des Alkoholtests ergab 0,94 Promille. Wie die Polizei mitteilte, durfte der Mann nicht weiterfahren. Ihn erwartet ein vierwöchiges Fahrverbot und eine Geldbuße.