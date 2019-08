Volkach vor 32 Minuten

Fahrverbot

und Geldbuße

Bei einer Verkehrskontrolle in der Professor-Jäcklein-Straße in Volkach stellte die Polizei am Mittwochabend bei einer 58-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades starken Alkoholgeruch fest. Laut Polizeibericht ergab das Ergebnis des Alkoholtests 0,90 Promille. Die Frau musste ihr Krad stehen lassen. Sie erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße.