Marktbreit vor 1 Stunde

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag führten die Ordnungshüter in der Ochsenfurter Straße im Marktbreit eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurden bei einer 30-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Frau lehnte einen angebotenen Test ab, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Daher wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw unterbunden und es erfolgte bei der Frau eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.