Albertshofen vor 13 Minuten

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend führten Polizisten in der Kitzinger Straße in Albertshofen eine Verkehrskontrolle durch. Hier wurden bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, wie es im Pressebericht der Polizei heißt. Der durchgeführte Test verlief positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.