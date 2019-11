Albertshofen vor 1 Stunde

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagmorgen führten Polizeibeamte im Lohweg in Albertshofen eine Verkehrskontrolle durch, dabei fiel ein 44-jähriger Autofahrer wegen drogentypischen Verhaltens auf. Wie die Polizei mitteilt, verlief ein Test auf THC positiv. Der Mann durfte deshalb nicht weiterfahren. Es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion in Kitzingen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann wieder entlassen.