Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag am Bahnhofsplatz in Kitzingen fiel der Polizei ein 41-jähriger Autofahrer wegen drogentypischen Verhaltens auf. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Test das Ergebnis THC postiv. Der Mann durfte nicht weiter fahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.