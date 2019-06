Rüdenhausen vor 5 Stunden

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag geriet ein 18-jähriger Autofahrer in eine Polizeikontrolle in der Industriestraße in Rüdenhausen. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Toyota-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Test verlief positiv auf THC. Der junge Fahrzeugführer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrzeugschlüssel wurden einer Berechtigten übergeben.