Wiesentheid vor 1 Stunde

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Montagnachmittag wurde in der Bahnhofstraße in Wiesentheid ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Ordnungshüter bei dem jungen Mofafahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, so die Polizei. Der Pkw-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an eine Berechtigte übergeben.