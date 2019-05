Wiesentheid vor 2 Stunden

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntagvormittag wurde in der Feuerbacher Straße in Wiesentheid ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Der Seat-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten übergeben.