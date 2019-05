Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagfrüh führten Polizeibeamte in der Friedenstraße in Kitzingen eine Kontrolle durch. Bei einem 25-jährigen Fahrzeugführer wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Mann.