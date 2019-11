Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagabend beobachtete eine Zeugin, wie in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen eine offensichtlich alkoholisierte Frau in ihr Auto einstieg und wegfuhr. Wie die Polizei berichtet, notierte die Zeugin sich das Kennzeichen und verständigte die Polizeiinspektion Kitzingen. Diese konnte die Fahrerin an der Wohnanschrift schnell ausfindig machen. Der Alkoholtest bei der 53-Jährigen ergab das Ergebnis von 1,78 Promille. Es folgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.