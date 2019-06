Geiselwind vor 1 Stunde

Fahrt mit Promille

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto in der Wiesentheider Straße in Geiselwind auf den Parkplatz des Freizeitparkes. Polizeibeamte bemerkten bei dem Mann eine deutliche Alkoholfahne. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, heißt es im Polizeibericht. Er durfte nicht weiterfahren und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.