Fahrräder gestohlen

Wie die Polizei meldet, hatte am vergangenen Freitagabend ein 39-jähriger Mann sein schwarzes Mountainbike Cube Hyde am Bahnhofsvorplatz in Kitzingen abgestellt und mit einem Bügelschloss gegen Diebstahl gesichert. Als er kurz vor Mitternacht zurückkam, war sein 400 Euro teures Fahrrad entwendet worden.

Ein 13-jähriger Schüler stellte am Mittwochnachmittag sein blau/gelbes Mountainbike auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen unversperrt ab. Als er nach zwei Stunden zurückkam, war sein Fahrrad der Marke Rockrider BTWIN 520 entwendet worden. Der Zeitwert wird mit 150 Euro angegeben.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (09321)1410.