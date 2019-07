Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrradteile abmontiert

Bereits am 14. Juni, zwischen 12.45 Uhr und 24 Uhr, ereignete sich am Bahnhofsplatz in Kitzingen ein Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten von einem dort abgestellten Herrenrad, Marke Voyager, die komplette Beleuchtungseinheit. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 230 Euro.