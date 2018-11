Fahrradprüfung in Albertshofen

Wie in jedem Schuljahr, gab es auch in diesem Herbst wieder geprüfte Radfahrer in Albertshofen. Fleißig übten die Kinder der 4. Klasse mit den Verkehrserziehern der Polizei für ihren großen Tag. Nach bestandener Prüfung durften die Kinder unter den Augen vieler Streckenposten aus den Reihen der engagierten Eltern auf einer vorher geübten Route alleine durch das Dorf fahren. Alle bewältigten diese Aufgabe sehr gut und freuen sich jetzt darauf, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren, so die Mitteilung der Schule.