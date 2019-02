Fahrradführerschein geschafft

Die Viertklässler der Grundschule Hellmitzheimer Bucht schlossen mit dem Realverkehr durch ihren Schulort Markt Einersheim erfolgreich die Fahrradausbildung ab, teilt die Schule mit. Dank gilt dabei dem Engagement der Eltern, die sich als Streckenposten zur Verfügung stellten und so zur Sicherheit der Aktion beitrugen. In einer anschließenden Feierstunde überreichten die beiden Polizisten Sabine Diener und Norbert Müller sowie Schulleiter Matthias Schuhmann und Klassenlehrerin Daniela Eisfeld die „Führerscheine“, Urkunden und Wimpel an die Kinder. Jetzt gilt es, das Gelernte möglichst oft im Verkehr zu üben, um noch größere Sicherheit zu erlangen. Mit zwei Fahrradliedern und der Ode an das Fahrrad verabschiedeten die Kinder ihre Ausbilder.