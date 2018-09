Astheim vor 39 Minuten

Fahrradfahrerin verletzt sich schwer

Auf dem Fahrradweg bei Astheim gerieten am Donnerstagvormittag zwei Fahrradfahrer im Begegnungsverkehr aneinander. Ein 46-jähriger Radfahrer touchierte beim Abbiegen eine entgegenkommende 69-jährige Fahrradfahrerin am Ellenbogen. Die stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungsdienst in die Helios Klinik Volkach gebracht werden.