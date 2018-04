Fahrradfahrer übersehen

Beim Abbiegen von der Repperndorfer Straße in Kitzingen in eine Tankstelle übersah am Montagfrüh eine 55-jährige Autofahrerin einen elfjährigen Schüler, der den Gehweg mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung befuhr, und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 1500 Euro.