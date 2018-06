Fahrradfahrer rammt geparktes Auto

Vermutlich aufgrund seines übermäßigen Alkoholgenusses stieß am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Steigweg in Kitzingen gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf eines 36-jährigen Mannes und richtete dabei Schaden von 800 Euro an. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkotest 1,40 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.