Fahrradfahrer gesucht

Am späten Dienstagnachmittag fuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Pedelec in Volkach auf der Unterführung der Staatsstraße von Volkach in Richtung Astheim. Unmittelbar nach der Unterführung wurde er von einem unbekannten etwa 27-jährigen Fahrradfahrer überholt. Dabei kam es zur Berührung der beiden Zweiräder und der Rentner stürzte zu Boden. Der Mann zog sich laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher, der bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes den Verletzten versorgt hatte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen.