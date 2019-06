Fahrraddiebe machen in Kitzingen und Volkach fünfmal Beute

Fünf Fahrräder sind im Lauf der Woche in Kitzingen und Volkach gestohlen worden. Den ersten Diebstahl meldet die Polizei in ihrem Pressebericht aus Volkach. Dort haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr ein schwarzes Rad der Marke Haibike Attack SLh entwendet. Das Fahrrad hatte unversperrt in einem Garten hinter einer Garage in der Richard-Haupt-Straße gestanden.

Einen weiterer Fahrrad-Diebstahl ereignete sich am Freitag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in Kitzingen am Schwimmbad, Marktbreiter Straße. Dort verschwand ein blau-rotes Rad der Marke Cube.

Fahrrad nur kurz vor der Bank abgestellt

Zudem wurde in der Kaiserstraße in Kitzingen, vor der Commerzbank, am Freitag zwischen 22 und 22.25 Uhr ein Mountainbike entwendet. Das Rad (Marke: ebenfalls Cube) hatte der Besitzer nur kurz unversperrt vor der Bank abgestellt, während er am Geldautomaten in der Bank war. Das Mountainbike war blau, hatte weiße Felgen und grüne Bremsscheiben.

Zu einer ähnlichen Zeit schlugen die Fahraddiebe nochmals in Volkach zu: In der Zeit von Freitag bis Samstagfrüh wurden in der Alten Obervolkacher Straße zwei hochwertige Trekkingräder entwendet. Die Räder waren an der Fahrradhalterung eines Wohnmobils befestigt und mit einem Schloss gesichert gewesen. Der unbekannte Täter durchtrennte das Ringschloss und nahm beide Räder im Gesamtwert von 1900 Euro mit.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Fahrraddiebstähle oder den Verbleib der Fahrräder geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410, zu melden.