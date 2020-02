Fahrraddiebe auf frischer Tat geschnappt

Durch einen aufmerksamen Mitbürger konnte beobachtet werden, wie sich zwei Männer an einem Fahrrad zu schaffen machten, das auf dem Bleichwasen in Kitzingen an dem dortigen Fahrradständer versperrt abgestellt war. Dieses Treiben meldete er sogleich über den Notruf der Polizei, so dass durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen die beiden Männer vor Ort antraf. Bei einer Durchsuchung konnte laut Polizeibericht in ihrem Rucksack sowohl Aufbruchwerkzeug als auch das bereits geknackte Fahrradschloss gefunden werden. Die beiden 42 und 43-jährigen Männer wurde festgenommen. Es folgten die Feststellung der Identität sowie erkennungsdienstliche Maßnahmen. Da beide keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie mit Absprache der Staatsanwaltschaft Würzburg vor ihrer Entlassung eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen beide Fahrraddiebe wurde ein Strafverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.