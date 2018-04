KITZINGEN vor 41 Minuten

Fahrrad über Nacht verschwunden

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einem Mehrfamilienhaus am Oberen Mainkai in Kitzingern ein Fahrrad entwendet. Der Besitzer hatte laut Polizeibericht das schwarz/rote Fahrrad über Nacht im Flur abgestellt und mit einem Stahlschloss gesichert. Das Fahrrad, Marke Bockrider, hat einen Wert von etwa 300 Euro.