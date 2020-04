Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad sucht Besitzer

Am Sonntag um 21 Uhr war in der Nordtangente in Kitzingen an einem Bushaltehäuschen ein Fahrrad, Marke Haibike, Farbe rot/blau, abgestellt. Dieses war zuvor mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Zwei namentlich bekannte Personen entwendeten das Fahrrad laut Polizeibericht und wurden von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch in deren Dienstbereich kontrolliert. Hierbei kam das Fahrrad zum Vorschein und wartet nun auf seinen rechtmäßigen Besitzer.