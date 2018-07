Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad samt Handy gestohlen

Ein 52-jähriger Mann hatte am Dienstagnachmittag sein schwarzes Trekkingfahrrad in der Markbreiter Straße in Kitzingen am Fahrradabstellplatz des „Aqua Sole“ Hallenbades abgestellt und das Vorderrad angekettet. Als er nach drei Stunden zurückkam, war nur noch das Vorderrad vorhanden. Ein Unbekannter hatte den Rest des Fahrrades abmontiert und gestohlen. Zu allem Überfluss hatte der Mann sein schwarzes Mobiltelefon der Marke Sony in der Fahrradtasche deponiert. Der Geschädigte beziffert den Gesamtschaden auf 1200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.