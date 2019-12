Dettelbach vor 32 Minuten

Fahrrad gestohlen

In der Zeit von Freitag, 7.30 Uhr, und Samstag, 21.30 Uhr, wurde in der Riemenschneiderstraße in Dettelbach ein Fahrrad gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Ghost im Wert von etwa 850 Euro, so der Polizeibericht. Das Fahrrad befand sich in einem abgestellten Transportanhänger, der durch eine Gummihalterung gesichert war.