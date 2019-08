Hohenfeld vor 35 Minuten

Fahrrad gestohlen

In der Kraußstraße in Hohenfeld ist am Dienstag zwischen 1 und 5.30 Uhr ein Fahrrad verschwunden. Ein unbekannter Täter entwendete laut Polizei ein dort abgestelltes, versperrtes Mountain-Bike, Marke Cube, Typ Attention, Farbe silber, im Wert von 600 Euro.