Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad gestohlen

Am Bahnhofsplatz in Kitzingen wurde im Zeitraum vom Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, ein Fahrrad entwendet. Gestohlen wurde laut Polizei ein am Fahrradständer abgestelltes und versperrtes Herrenfahrrad, Marke Hercules, Farbe schwarz, im Wert von 320 Euro.