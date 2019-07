Mainbernheim vor 44 Minuten

Fahrrad gestohlen

An der südlichen Stadtmauer in Mainbernheim stahl ein Unbekannter am Montagmittag zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr ein Herrenfahrrad der Marke Hercules, Farbe silber, Wert circa 440 Euro. Das Rad war zuvor unverschlossen am Haupteingang des Friedhofs abgestellt worden.