Kitzingen vor 30 Minuten

Fahrrad gestohlen

Bereits am 27. Juni, zwischen 7.50 und 13 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Glauberstraße in Kitzingen ein Fahrrad. Dieses war unversperrt vor der Realschule vom Eigentümer abgestellt worden, so die Polizei. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad, Marke Bulls, Farbe schwarz/blau, Wert etwa 600 Euro.