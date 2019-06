Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad gestohlen

Am Mittwoch zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr schlug ein Fahrraddieb in der Bismarckstraße in Kitzingen zu, berichtet die Polizei. Der Täter stahl aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses ein grünes Herrenrad im Wert von etwa 400 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.