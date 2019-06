Kitzingen vor 51 Minuten

Fahrrad gestohlen

Am Dienstag zwischen 15 und 16.30 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße in KItzingen ein Fahrraddiebstahl, heißt es im Polizeibericht. Ein unbekannter Täter stahl aus dem Innenhof des Landratsamtes ein weiß-grünes Herrenrad, Marke Cycling, im Wert von etwa 220 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.