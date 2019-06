Kitzingen vor 12 Stunden

Fahrrad gestohlen

Am Sonntagabend ereignete sich in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen in einem Mehrfamilienhaus ein Fahrraddiebstahl, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Täter stahl aus einem Kellerabteil ein orangefarbenes Herrenfahrrad. Zuvor hatte der Täter die Schrauben an den Scharnieren des Vorhängeschlosses zum Kellerabteil des Geschädigten herausgeschraubt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.