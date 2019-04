Fahrrad gestohlen

Am Samstag zwischen 18 und 21 Uhr, ereignete sich am Klettenberg in Kitzingen am Fahrradabstellplatz des AWO-Heimes ein Diebstahl, berichtet die Polizei. Unbekannte Täter stahlen ein dort abgestelltes, versperrtes Fahrrad, Marke Cube, Farbe schwarz, Wert etwa 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.