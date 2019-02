Zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, wurde am Klettenberg in Kitzingen ein Fahrrad gestohlen, berichtet die Polizei. Das Fahrrad stand unversperrt auf einem Grundstück und hatte einen Wert von 300 Euro. Beschreibung: Jugendrad, Marke Canfox, Farbe schwarz. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.