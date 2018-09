Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad gestohlen

Am späten Donnerstagnachmittag hatte ein 17-jähriger Schüler sein schwarz-blaues Mountainbike der Marke „Bulls Sharptail“ im Sportzentrum am Sickergrund in der Sickershäuser Straße in Kitzingen abgestellt und mit einem Zahlenschloss gegen Diebstahl gesichert. Als er nach dem Handballtraining zurückkam, war sein Zweirad gestohlen worden. Der Zeitwert beträgt 300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.