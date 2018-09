Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad gestohlen

Am Dienstagabend hatte ein 20-jähriger Mann sein schwarz-grünes Mountainbike der Marke KS Cycling in der Falterstraße in Kitzingen unversperrt abgestellt. Als er nach einer Stunde zurückkam, war sein 240 Euro teures Fahrrad gestohlen worden, heißt es im Polizeibericht. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.