Fahrrad gestohlen

Im Verlauf der letzten drei Tage hatte eine 32-jährige Frau ihr schwarz/silbernes Mountainbike der Marke Rockrider in Kitzingen im Fahrradabstellraum eines Anwesens in der Ernst-Reuter-Straße abgestellt und mit einem Stahlseilschloss gegen Diebstahl gesichert. Am Dienstagabend stellte die Frau fest, dass ihr Fahrrad entwendet worden war. Der Zeitwert beträgt 240 Euro.