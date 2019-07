Mainstockheim vor 33 Minuten

Fahrrad geklaut

Am Samstag zwischen 23.55 und 24 Uhr stahl ein Unbekannter am Parkplatz in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim ein unverschlossenes Herrenrad der Marke Orbea, MX40, Farbe schwarz.Wie die Polizei mitteilte, hat das Rad einen Wert von circa 550 Euro.