Segnitz vor 1 Stunde

Fahrrad entwendet

Bereits in der Zeit zwischen Freitag 22.30 Uhr, und Samstag, 1 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Mainstraße in Segnitz ein Damenfahrrad, Marke Hercules, Farbe grau, Wert etwa 100 Euro. Das Rad war unverschlossen am Parkplatz des Mainfestes abgestellt worden.