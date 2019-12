Kitzingen vor 34 Minuten

Fahrrad beschädigt

Während der Weihnachtsfeiertage wurde in der Flugplatzstraße in Kitzingen ein Fahrrad beschädigt. Der Besitzer hatte dieses in seiner Garage abgestellt, wie die Polizei mitteilt. Das Garagentor war über die Feiertage nicht versperrt, wodurch der Täter leichtes Spiel hatte. Er zwickte die Brems- und Schaltleitung durch und beschädigte zudem die Radspeichen beide Reifen. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 500 Euro.