Marktbreit vor 53 Minuten

Fahrrad aus Mehrfamilienhaus geklaut

Ein Fahrrad wurde zwischen dem 20. September, 19 Uhr, und dem 22. September, 8 Uhr, in der Schustergasse in einem Mehrfamlienhaus in Marktbreit gestohlen. Es handelt sich um ein unverschlossenes graues Damenfahrrad im Wert von etwa 50 Euro, teilte die Polizei mit. Das Fahrrad stand im Eingangsbereich.