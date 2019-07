Fahrrad am Freibad gestohlen

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, hat ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr am Freibad „aqua sole“ in Kitzingen ein versperrtes Mountainbike gestohlen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz-blaues Herren-Mountainbike der Marke „btwin“ mit einem Zeitwert von etwa 150 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.