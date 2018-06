Kitzingen vor 8 Stunden

Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Ein 28-jähriger Mann hatte am Freitagfrüh sein schwarzes Herrenfahrrad der Marke „Cyco“ am Bahnhofsplatz in Kitzingen abgestellt und mit einem Kettenschloss gegen Diebstahl gesichert. Als er am späten Freitagabend zurückkam, war das Schloss durchgezwickt und das Fahrrad gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Zeitwert wird mit 300 Euro angegeben.