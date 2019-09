Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrrad am Bahnhof geklaut

Ein Fahrrad wurde am Bahnhofsplatz in Kitzingen am Mittwoch zwischen 17.15 Uhr und 21 Uhr gestohlen, teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter entwendete das dort unverschlossen abgestellte weiße Herrenrad der Marke Cannondale im Wert von etwa 200 Euro.